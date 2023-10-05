Погибшего в СВО ефрейтора Максима Старкова похоронили в Удмуртии

В Вавожском районе Удмуртии со всеми воинскими почестями похоронили ефрейтора Максима Старкова, погибшего при выполнении боевого долга на территории СВО. Как рассказал во «ВКонтакте» глава района Олег Овчинников, военнослужащий был уроженцем деревни Новая Бия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме. «Приношу искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах»,— написал господин Овчинников.