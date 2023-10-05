Константин Толкачев сохранил должность спикера Курултая Башкирии

Константин Толкачев продолжит исполнять обязанности спикера Курултая Башкирии. Соответствующее решение принято депутатами республиканского парламента единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Толкачева представлял член оргкомитета по подготовке первого заседания регионального парламента Салават Хусаинов.

«Время сейчас непростое. Коней на переправе не меняют»,— обратился он к коллегам.

Господин Хусаинов напомнил о большом числе законопроектов, инициированных региональным госсобранием и принятых на федеральном уровне во время руководства парламентом Константина Толкачева. Также он отметил «профессионализм, созидательный настрой, большой опыт работы на федеральном уровне, широкий кругозор, тактичность и компетентность» спикера.

Константин Толкачев бессменно возглавляеет Курултай с 1999 года, начиная со второго созыва.

Наталья Балыкова

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