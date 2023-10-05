Константин Толкачев сохранил должность спикера Курултая Башкирии
Константин Толкачев продолжит исполнять обязанности спикера Курултая Башкирии. Соответствующее решение принято депутатами республиканского парламента единогласно.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Кандидатуру господина Толкачева представлял член оргкомитета по подготовке первого заседания регионального парламента Салават Хусаинов.
«Время сейчас непростое. Коней на переправе не меняют»,— обратился он к коллегам.
Господин Хусаинов напомнил о большом числе законопроектов, инициированных региональным госсобранием и принятых на федеральном уровне во время руководства парламентом Константина Толкачева. Также он отметил «профессионализм, созидательный настрой, большой опыт работы на федеральном уровне, широкий кругозор, тактичность и компетентность» спикера.
Константин Толкачев бессменно возглавляеет Курултай с 1999 года, начиная со второго созыва.