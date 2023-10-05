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Константин Толкачев сохранил должность спикера Курултая Башкирии

Константин Толкачев продолжит исполнять обязанности спикера Курултая Башкирии. Соответствующее решение принято депутатами республиканского парламента единогласно.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Толкачева представлял член оргкомитета по подготовке первого заседания регионального парламента Салават Хусаинов.

«Время сейчас непростое. Коней на переправе не меняют»,— обратился он к коллегам.

Господин Хусаинов напомнил о большом числе законопроектов, инициированных региональным госсобранием и принятых на федеральном уровне во время руководства парламентом Константина Толкачева. Также он отметил «профессионализм, созидательный настрой, большой опыт работы на федеральном уровне, широкий кругозор, тактичность и компетентность» спикера.

Константин Толкачев бессменно возглавляеет Курултай с 1999 года, начиная со второго созыва.

Наталья Балыкова

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