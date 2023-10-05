«Сапсан» насмерть сбил человека по дороге из Москвы в Петербург

Поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, насмерть сбил 20-летнего мужчину около Красного бора, сообщил телеканал «78».

По информации издания, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных в результате удара травм он скончался на месте.

«Был сильный глухой удар, и я сразу понял — что-то случилось… Побежал, но там уже в истерике бегал и сильно кричал отец погибшего… Я побежал на вокзал и сказал, чтобы вызывали службы»,— рассказал в соцсетях один из очевидцев.

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