Экс-следователь Красноярского края получил 4 года колонии за продажу личных данных

В Красноярском крае экс-следователю Лесосибирска вынесли приговор по делу о продаже личных данных 656 граждан, сообщает краевая прокуратура.

В 2020 году к 27-летнему следователю обратился председатель местного кредитного кооператива, который предложил ему за вознаграждение проверять своих потенциальных заемщиков на наличие проблем с законом. За оказание «услуг» следователь брал 10 тыс. руб. ежемесячно.

Предприниматель присылал фотографии паспортов клиентов в мессенджер. После чего следователь проверял людей в информационной системе «ИБД-Регион» или через других коллег.

Всего полицейский получил 270 тыс. руб. за свою «работу», его признали виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил бывшему следователю 4 года колонии строго режима с лишением звания «капитан юстиции» на 5 лет.

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Александр Киселев