«Хромпик» запустил программу технического перевооружения

На Первоуральском заводе «Хромпик» началась реализация комплексной программы технического перевооружения. В ее рамках на производстве планируется внедрить новую наилучшую доступную технологию производства монохромата натрия. Как сообщили в пресс-службе завода, это позволит решить сразу несколько задач.



Фото: предоставлено пресс-службой АО «Русский хром 1915»

«В первую очередь, эта технология малоотходная и это очень важно, поскольку экологические аспекты производства для нас являются приоритетными. Переход на нее позволит в полтора раза уменьшить количество отходов производства на единицу товарной продукции, снизить класс опасности отходов и, самое главное, подойти к комплексной их переработке. Кроме того, за счет повышения степени использования основного сырья увеличатся объемы производства товарной продукции, снизится ее себестоимость. При этом влияние на окружающую среду не только не увеличится, а существенно снизится. Уже заказано и оплачено новое современное очистное оборудование, которое планируется установить в начале следующего года», — рассказал главный инженер «Хромпика» Михаил Зарецкий.

Помимо замены старых морально устаревших вакуум-фильтров барабанного типа и патронных фильтров в действующем производстве монохромата натрия на современные ленточные и пресс-фильтры, программой предусмотрено строительство участка фильтрации и сушки рецикла. На предприятие уже приходит основное технологическое оборудование, монтаж которого начнется в ближайшее время. До конца текущего года ожидаются поставки барабанной сушилки и, конечно, вспомогательного к ней оборудования.

«В рамках этого проекта так же будет происходить автоматизация ряда технологических процессов, начиная с процессов подготовки сырья, далее — составления шихты, ее прокалки и заканчивая мониторингом состояния факторов окружающей среды. Станет возможным и контроль за рациональным использованием энергоресурсов», — добавил Михаил Зарецкий.

Стоит отметить, что внедрение новой технологии производства монохромата натрия — это лишь первый этап глобальной программы технического перевооружения «Хромпика».

АО «Русский хром 1915»