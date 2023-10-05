Алексей Текслер уволил замминистра строительства Челябинской области

Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ильгам Мусин официально освобожден от занимаемой должности. Соответствующее постановление от 4 октября, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

Ранее правительство региона сообщало, что Ильгам Мусин будет назначен на пост генерального директора АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки“» (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области). Предыдущий руководитель ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко находится под домашним арестов по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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