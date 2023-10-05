«Астон» планирует построить ЖК в районе развязки и Калины

Компания «Астон» планирует построить жилой квартал в районе развязки у Калины. В пресс-службе застройщика сообщили, что проект «Реформа» будет реализован в квадрате улиц Куйбышева – Комсомольская – Сибирский тракт – переулок Базовый.

Начало строительства первой очереди ЖК запланировано до конца 2023 года. Сначала планируется построить два дома в разных стилях. Первый будет белоснежным «домом-пластиной» переменной этажности высотой в 27 этажей. Второй дом спроектирован в стиле голландского минимализма, он будет «скрыт» во внутриквартальном пространстве.

Также будет построен закрытый двор-парк с детской и спортивной площадками. На первых этажах домов планируются помещения для коммерческих организаций.

Срок реализации проекта составит семь лет.

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