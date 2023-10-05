В Прикамье впервые с весны подешевел бензин всех марок

За период с 25 сентября по 1 октября средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 37 коп.— с 55,78 руб. до 55,41 руб. за литр. Такие данные приводит Росстат. Бензин марки АИ-92 подешевел на 15 коп.— с 50,48 руб. до 50,33 руб., бензин АИ-95 на 36 коп.— с 55,27 руб. до 54,91 руб., бензин АИ-98 и выше — на 90 коп., с 68,59 руб. до 67,69 руб. Цена дизельного топлива снизилась на 52 коп.— с 64,40 руб. до 63,88 руб.

Отметим, это первое с апреля снижение средней цены на все марки бензина и дизель в Пермском крае. При этом удешевление бензина АИ-92 и АИ-95 в регионе наметилось еще на прошлой неделе — тогда стоимость бензина этих марок снизилась на 2 коп. и на 10 коп. соответственно.

В целом за период с середины апреля по конец сентября средняя стоимость автомобильного бензина в Прикамье увеличилась на 4,56 руб. Ранее ростом цен на топливо в регионе заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Центральный аппарат ведомства давал Пермскому УФАС поручение проверить экономическую обоснованность стоимости топлива и, в случае выявления нарушений, принять меры антимонопольного реагирования.