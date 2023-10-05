35% жителей Ижевска хотели стать учителем

В столице Удмуртии 35% местных жителей задумывались о карьере в педагогике, из этого числа 24% — в детстве. При этом чаще о работе учителем мечтали женщины — 43%, мужчины — 26%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В разрезе профессиональных групп о карьере в образовании в сознательном возрасте чаще мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями — 47 и 45% соответственно. Еще 29% учителей рассказали, что не думали о карьере в педагогике, но стали учителем.