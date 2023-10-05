Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:12

В Красноярском крае семью депутатов подозревают в незаконной рубке леса на 3,1 млн рублей

В Красноярском крае депутата Ирбейского районного совета депутатов Анджелину Полыхань поместили под стражу по делу о незаконной рубке леса на 3,1 млн руб. Другим фигурантом дела является сын подозреваемой, который аналогично является депутатом Ирбейского района, сообщает краевая прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С июня 2021 года по март 2022 года мать и сын привлекали местных жителей для незаконной заготовки древесины. За 5 тыс. руб. семья депутатов оформляла от имени граждан договоры с лесничеством, после чего, по версии следствия, производилась рубка хвойных пород деревьев.

В прокуратуре края уточнили, что Анджелина Полыхань, находясь под подпиской о невыезде, оказывала давление на свидетелей, требуя от них изменить показания в ее пользу. Подозреваемая якобы угрожала увольнением и «проблемами», в результате чего свидетели уклонялись от явки в суд.

Суд заключили депутата под стражу на 2 месяца.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...