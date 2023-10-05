В Красноярском крае семью депутатов подозревают в незаконной рубке леса на 3,1 млн рублей

В Красноярском крае депутата Ирбейского районного совета депутатов Анджелину Полыхань поместили под стражу по делу о незаконной рубке леса на 3,1 млн руб. Другим фигурантом дела является сын подозреваемой, который аналогично является депутатом Ирбейского района, сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С июня 2021 года по март 2022 года мать и сын привлекали местных жителей для незаконной заготовки древесины. За 5 тыс. руб. семья депутатов оформляла от имени граждан договоры с лесничеством, после чего, по версии следствия, производилась рубка хвойных пород деревьев.

В прокуратуре края уточнили, что Анджелина Полыхань, находясь под подпиской о невыезде, оказывала давление на свидетелей, требуя от них изменить показания в ее пользу. Подозреваемая якобы угрожала увольнением и «проблемами», в результате чего свидетели уклонялись от явки в суд.

Суд заключили депутата под стражу на 2 месяца.

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Александр Киселев