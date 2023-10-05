«Все знают, что я челябинский»

В кинокультурном центре «Победа» в Челябинске состоялся показ фильма «Повелитель ветра» об известном путешественнике Федоре Конюхове. Он прошел на два дня раньше выхода картины во всероссийский прокат. Премьеру посетили сам Федор Конюхов, его семья, команда создателей фильма, в том числе генеральный продюсер и исполнитель главной роли Федор Бондарчук и режиссер Игорь Волошин. Подробнее - в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».