СКА проиграл минскому «Динамо» в гостях

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл минскому «Динамок» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 4 октября в Минске на «Минск-Арене» и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

За петербуржцев голы забили Владимир Алистров (17) и Александр Гальченюк (19). У минчан отличились Роман Горбунов (дубль — 22, 59), Виталий Пинчук (30) и Иоаннис Калдис (53).

Для СКА поражение стало вторым подряд. Команда опустилась на последнее, 10-е, место в Западной конференции.

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