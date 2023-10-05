«Народный фронт» в Томске отметит день рождение президента РФ автопробегом

Мэрия Томска согласовала автопробег, посвященный дню рождения президента РФ Владимира Путина. Он состоится 7 октября, когда главе государства исполнится 71 год. Уведомление о проведении акции направляло региональное отделение «Народного фронта».

Согласно документу, мероприятие пройдет с 9:30 до 13:00 «без временного ограничения или прекращения движения транспортных средств». Колонна будет сформирована у гипермаркета «Лента» на пр. Мира, а затем двинется по утвержденному маршруту до парковки у Лагерного сада. Там акция завершится спортивным флешмобом «Поздравь президента».

Согласно заявке организаторов, в автопробеге примут участие до 200 человек и до 100 автомобилей.

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Валерий Лавский