В Екатеринбурге ищут учителя русского языка на зарплату от 130 тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата учителям в Свердловской области составляет 36,4 тыс. руб. При этом зарплаты преподавателям в регионе могут превышать 100 тыс. руб., следует из исследования hh.ru. Так, в Екатеринбурге ищут преподавателя русского языка для подготовки к ЕГЭ в онлайн-школу на зарплату от 130 тыс. руб. на руки.

В топ вакансий также входит «преподаватель математики» в пос. Совхозный, где зарплаты варьируются от 70 тыс. до 150 тыс. руб. Преподавателям английского языка на удаленную работу предлагают до 100 тыс. руб. на руки, а преподавателям вокала — от 50 тыс. до 120 тыс. руб.

Всего в регионе открыто 454 вакансии для преподавателей, в 18% которых им предлагают доход от 65 тыс. руб. и более. В этих случаях речь идет о работе в частных образовательных учреждениях. Средняя зарплата для онлайн-преподавателей составляет 52,8 тыс. руб.

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