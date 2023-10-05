ФСБ и Росгвардия протестируют прячущую от высокоточных ракет гранату РДГ-У

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Росгвардия проведут опытную эксплуатацию новейшей унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По информации агентства, ручная дымовая граната «маскирует личный состав от высокоточных управляемых ракет противника».

Собеседник агентства рассказал, что Вооруженные силы России приняли гранату РГД-У на снабжение еще в сентябре нынешнего года, после чего новой разработкой заинтересовали в российских силовых структурах. Источник «РИА Новости» рассказал, что теперь боеприпас будет тестироваться бойцами Росгвардии и сотрудниками ФСБ. Сроки проведения опытной эксплуатации гранаты в подразделениях ФСБ и Росгвардии пока не раскрываются.

Граната РДГ-У предназначена для защиты отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Ее корпус имеет диаметр 54 мм, длина составляет 200 мм, а масса — 700 гр. Как отмечают в концерне «Калашников», РДГ-У имеет целый ряд преимуществ по сравнению с дымовыми гранатами. Среди них — мгновенное распределение большого количества горящих пироэлементов, которое увеличивает плотность дымовой завесы; непрерывная подпитка завесы потоком аэрозоля, который увеличивает продолжительность маскировки; обеспечение кратковременной маскировки от высокоточного оружия в инфракрасном диапазоне за счет создания тепловых зон с повышенной температурой.

Александр Кислов