Хоккеисты «Сибири» проиграли «Спартаку» в Москве

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» уступила столичному «Спартаку». Матч прошел 4 октября в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Несмотря на крупный итоговый счет — 5:2, еще в начале третьего периода он был равным (2:2). Но затем забивали только хозяева. Голы «Сибири» на счету Владимира Бутузова (в этот момент новосибирцы играли впятером против троих москвичей) и Тэйлора Бека.

«Кроме счета сегодня было много позитивных моментов — мы начали играть чуть быстрее в атаке, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне преследуют нас»,— прокомментировал ход матча главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

Новосибирская команда после 14 проведенных матчей набрала 16 очков и занимает пятое место в конференции «Восток» КХЛ.

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Валерий Лавский