Хоккеисты «Сибири» проиграли «Спартаку» в Москве
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» уступила столичному «Спартаку». Матч прошел 4 октября в Москве.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
Несмотря на крупный итоговый счет — 5:2, еще в начале третьего периода он был равным (2:2). Но затем забивали только хозяева. Голы «Сибири» на счету Владимира Бутузова (в этот момент новосибирцы играли впятером против троих москвичей) и Тэйлора Бека.
«Кроме счета сегодня было много позитивных моментов — мы начали играть чуть быстрее в атаке, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне преследуют нас»,— прокомментировал ход матча главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
Новосибирская команда после 14 проведенных матчей набрала 16 очков и занимает пятое место в конференции «Восток» КХЛ.