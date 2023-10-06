Уже два месяца в Петрограде работает комиссия по реформе вузов. К реформе привлечено студенчество и левая профессура. Проводятся дискуссионные собрания учащихся и профессоров. Подготовка реформы почти закончена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

В наступающем учебном году высшая школа в Петрограде начнет работать по новым планам и программам.

Высшие учебные заведения получают производственный характер. Деление на факультеты будет соответствовать потребностям индустрии. В технических институтах устанавливаются 8 факультетов — добычи полезных ископаемых, химических производств, металлургический, механических производств, силового хозяйства, электротехнический, путей сообщения и архитектурный. На каждом факультете от 3 до 14 уклонов. Уклоны заменят ныне существующие чрезвычайно дробные (до 150) специализации. Чтобы инженер умел разбираться в технической литературе, будет введено обязательное изучение иностранных языков.

Переработаны учебные планы сельскохозяйственного, географического, лесного и ветеринарно-зоотехнического института — с упором на более широкое развитие научной деятельности.

Коренной реформы требуют педагогические институты. Реформированная педагогическая школа будет готовить педагогов разных специальностей: для единой трудовой школы, дошкольников, дефектологов, внешкольников, воспитателей и психологов.

Наиболее сложной является реформа университета. Работа комиссии по реформе в университете приняла нежелательный уклон. В комиссию во главе с профессором Вагнером вошли в основном университетские работники старого типа, сторонники сохранения университета как рассадника «чистой науки», отказавшегося от практических задач. После ухода профессора Вагнера организована новая комиссия из лиц, разделяющих необходимость реформы.

Статья П. Адрианова «Революция в высшей школе» была опубликована в «Известиях».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев