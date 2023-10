Чай против сахара

Ежедневное употребление постферментированного чая (типа пуэр) помогает балансировать уровень сахара в крови и, видимо, препятствует развитию диабета второго типа. Таковы данные исследователей, заинтересовавшихся заболеваемостью диабетом в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Результаты исследования, которое было представлено на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге (Германия), в сжатом виде таковы: у тех, кто пьет постферментированный чай каждый день, риск развития преддиабета на 53% ниже, а риск развития диабета второго типа — на 47% ниже, чем у людей, кто чая не пьет.

Постферментированный чай — выдержанный чай из Китая, прошедший длительную ферментацию. Он богат полезными бактериями и пробиотиками, которые положительно влияют на микробиом кишечника.

У Тунчжи, ведущий автор исследования, из Медицинской школы в Аделаиде (Австралия) объясняет, что вообще-то не ставил перед собой задачи выяснить, как пуэр влияет на диабет,— он пытался подтвердить или опровергнуть теории, что чай уменьшает воспалительные реакции и защищает от воздействия свободных радикалов, но заодно выяснилось, что он увеличивает чувствительность клеток к инсулину.

В исследовании участвовало 1923 взрослых в возрасте от 20 до 80 лет, живущих в Китае. Их спрашивали, как часто они пьют чай и какой чай предпочитают: зеленый, черный, пуэр и т. п. Затем устанавливалась корреляция между употреблением чая, разных его видов, и показателями крови, в том числе уровнем сахара. У 436 китайцев развился диабет, у 352 — преддиабет, а у 1135 человек уровень сахара в крови был нормальным.

По данным У Тунчжи, полезный эффект чая выражается в том, что он ускоряет выведение глюкозы из организма с мочой, что снижает содержание сахара в крови.

Употребление чая также снижает резистентность к инсулину. (У больных диабетом второго типа инсулин вырабатывается, но плохо усваивается клетками.)

«В качестве безопасного и недорогого диетического средства для людей, подверженных риску диабета второго типа, следует рекомендовать чай»,— уверен У. Но говорить о том, что уже можно утверждать, будто постферментированный чай прямо-таки защищает от диабета, рано, предупреждает У: нужны еще исследования.

По материалам European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting.

Ольга Грибова