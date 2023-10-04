Татарстан даст больше газа

Татарстан хочет буквально за три года увеличить вдвое потребление природного газа в качестве топлива для автомобилей. Это предусматривает новая профильная программа, согласно которой реализация метана на заправках должна вырасти до 170 млн куб. м в 2026 году. Автопарк, работающий на метане, как ожидается, достигнет 19 тыс. транспортных средств. Сейчас в регионе природный газ используют чуть более 13 тыс. автомобилей. Эксперты полагают, что газомоторное топливо «вызывает определенный интерес» в условиях роста цен на бензин, однако в долгосрочной перспективе спрос на газ может упасть. По их мнению, сейчас актуальнее строить инфраструктуру для электротранспорта, чем переводить на газ потребителей бензина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Региональное правительство утвердило новую редакцию госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан», рассчитанной до 2026 года. Из документа следует, что всего за три года власти хотят увеличить реализацию компримированного природного газа (КПГ) на территории республики вдвое — до 170 млн куб. м в 2026 году. В текущем году объем реализации КПГ должен составить 85 млн куб. м, говорится в программе.

По планам, объем реализации сжиженного природного газа (СПГ) к 2026 году составит 84,4 тыс. тонн против 9 тыс. тонн в 2023 году.

Напомним, рынок газомоторного топлива в Татарстане развивается с 2013 года. Тогда по соглашению ОАО «Газпром» и правительства Татарстана в республике был запущен пилотный проект по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. На тот момент в республике были открыты 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Было реализовано 4,5 млн куб. м КПГ. Всего на газе работало 508 единиц техники.

По итогам 2022 года, как сообщали власти республики, потребителям было продано 72,2 млн куб. м КПГ. За прошлый год объемы его реализации удалось увеличить лишь на 7%. На 1 января 2023 года в республике было 13 тыс. транспортных средств, работающих на газомоторном топливе (метане). Еще 214 средств использовало в качестве топлива СПГ (в основном это грузовая, сельскохозяйственная и дорожно-строительная техника).

В настоящее время в Татарстане работает 45 АГНКС (в 11 городах и 13 муниципальных районах) общей производительностью 390 млн куб. м. Также есть четыре криогенные автомобильные заправочные станции (КриоАЗС) для обеспечения техники СПГ. В республике введены два комплекса по сжижению природного газа (в Верхнеуслонском и Тюлячинском районах) общей производительностью 25 тыс. тонн в год.

Правительство рассчитывает, что к 2026 году парк автомобилей, работающих на КПГ, увеличится более чем в 1,5 раза — до 19 тыс. единиц. Планируется, что организации в республике будут ежегодно приобретать до 500 таких автомобилей. Кроме того, будет продолжена программа по переоборудованию автомобилей.

Программа также предусматривает строительство 21 новой АГНКС в ближайшие три года и девяти КриоАЗС. В эксплуатацию будет введен как минимум еще один комплекс по сжижению газа.

По итогам реализации документа чиновники ожидают, что снижение выбросов автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ сократится на 5,4 тыс. тонн в год. В 2022 году, согласно отчетам, объем выбросов составлял 103,2 тыс. тонны.

Объем финансирования программы в 2024–2026 годах составит 26,8 млрд руб., в том числе в рамках регионального проекта — 10,8 млрд руб. Большая часть этой суммы будет привлечена из внебюджетных источников, из казны Татарстана — 29 млн руб.

Действующие газовые заправки в Татарстане пока не пользуются большой популярностью. Глава средневолжского филиала «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин в марте текущего года сообщал, что загрузка заправок «Газпрома» за последние два года снизилась — с 31% до 28%. В том числе маловостребован природный газ на юго-востоке республики, из-за чего компания пошла на снижение цены метана в Лениногорске (до 18,5 руб. за 1 куб. м на тот момент против 21,72 руб. в Казани).

По расчетам «Ъ-Казань», если задачи программы на 2023 год будут выполнены, то загрузка действующих АГНКС составит всего 22%.

«Газпром» сообщал о разработке специальных маркетинговых программ. Например, компания полностью субсидирует переоборудование автомобилей, затем владелец машины выплачивает стоимость работ в ходе заправок автомобиля на станциях «Газпрома» в течение пяти лет. Переоборудовать легковой автомобиль стоит почти 100 тыс. руб., примерно половину стоимости компенсирует государство.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский не разделяет «оптимизма насчет перспектив развития рынка газомоторного топлива». «Это достаточно востребованный, но все еще нишевый продукт на топливном рынке, спрос на который в рознице относительно низок, если мы сравниваем с объемами потребления бензина и дизтоплива»,— объясняет он. По его словам, крупнейшими потребителями как в регионе, так и в стране в целом выступают в основном крупные автотранспортные парки, перевозчики, как коммерческие, так и муниципальные, реже — таксопарки. «Причина достаточно проста: разница в стоимости качественного газомоторного топлива и, например, дизеля, не столь велика, чтобы владелец легкового автомобиля ощутил экономию. На сегодняшний день серийно автомобили на газомоторном топливе практически не выпускаются, а установка необходимого оборудования предполагает вмешательство в конструкцию автомобиля и топливной системы»,— указывает господин Жарский. Он отмечает, что экономия ощущается только при высоких объемах.

По словам эксперта, «в условиях стремительного роста розничных цен на бензин и дизель, безусловно, определенный интерес газомоторное топливо вызывает». «Но если мы говорим о долгосрочной перспективе, то есть, скажем, 10 лет, то, на мой взгляд, спрос на него будет снижаться»,— полагает аналитик. Господин Жарский напоминает, что в Татарстане сейчас «происходит и другая важная тенденция — рост производства транспортных средств на электротяге». В частности, КамАЗ производит электробусы, но пока их покупает в основном Москва. Но уже со следующего года в Татарстане владельцев электромобилей освободят от транспортного налога. «Это значит, что в обозримом будущем электробусы начнут активно продвигаться в крупнейших городах страны. Более того, спрос на электромобили также будет активнее расти в сегменте легкового транспорта, скорее всего, за счет проникновения на российский рынок китайских электромобилей. Сейчас куда более актуально создание инфраструктуры именно для электротранспорта»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов