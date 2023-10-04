Экс-судья остался в почете

Бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова не будут лишать звания почетного гражданина региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает, что региональное законодательство не предусматривает возможности лишения почетного звания, присвоенного при соблюдении всех процедур. По его словам, решения по кандидатурам принимаются региональной Общественной палатой, Советом почетных граждан и ветеранов области, а губернатор только «оформляет итоги общественного обсуждения». Александр Ефанов получил награду на фоне коррупционного скандала, в результате которого ВККС лишила его статуса судьи. Согласно региональному закону «О наградах в Самарской области», лишить звания почетного гражданина можно лишь в случае, если выяснится недостоверность документов, представленных для его ­присвоения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отказался лишать бывшего председателя Шестого кассационного суда звания почетного гражданина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отказался лишать бывшего председателя Шестого кассационного суда звания почетного гражданина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отказался лишать бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона. Соответствующий ответ на запрос депутата Госдумы Александра Хинштейна поступил от Дмитрия Азарова. Парламентарий опубликовал его в своем Telegram-канале.

«Все требования законодательства соблюдены в полном объеме. Законодательство не предусматривает возможности лишения почетного звания, присвоенного при соблюдении всех процедур»,— говорится в письме губернатора.

Последовательность присвоения почетного звания урегулирована региональным законом «О наградах в Самарской области». В ответе на запрос Дмитрий Азаров отметил, что эта процедура представляет собой «сложный многоэтапный процесс, предусматривающий широкое общественное обсуждение предлагаемых кандидатур». Так, решения по кандидатурам принимают Общественная палата Самарской области и Совет почетных граждан и ветеранов региона. Затем информация поступает в Совет при губернаторе по госнаградам, который принимает решение о ее поддержке или отклонении.

«И только после этого документ о присвоении звания поступает губернатору, решение которого фактически оформляет итоги общественного обсуждения»,— подчеркивает Дмитрий Азаров. Кандидатура Александра Ефанова также получила одобрение Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

В правительстве Самарской области ситуацию не комментируют. Связаться с Александром Ефановым не удалось.

Губернатор присвоил звание почетного гражданина Александру Ефанову на фоне коррупционного скандала, в результате которого ВККС лишила его статуса судьи. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

Господин Ефанов тогда свою вину не признал: «Я никакого закона не нарушил, ни гражданского законодательства, ни уголовного, ни административного. Я свои гражданские права и обязательства исполняю добросовестно».

Адвокат, к.ю. н., старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова отметила, что региональным законом «О наградах в Самарской области» предусмотрена возможность лишения данного звания только в том случае, если будет установлена недостоверность предоставленных гражданином сведений, которые повлекли присвоение этого звания: «Каких-либо иных ситуаций, в которых можно было лишить звания почетного гражданина, например, в случае совершения лицом уже после присвоения звания каких-то порочащих честь и достоинство проступков или преступлений, наше законодательство не предусматривает».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что законодательство предусматривает возможность лишения почетного звания: «В частности, в соответствии со ст. 45 УК РФ, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград применяется только в качестве дополнительных видов наказаний, чаще всего в случае вынесения обвинительного приговора».

По словам эксперта, в остальных случаях лишение почетного звания регламентируется актами организации, которая его присвоила, или, если мы говорим о почетном гражданстве, решение принимается тем же уполномоченным органом или должностным лицом, которое приняло решение о присвоении и в соответствии с законодательной базой — в конкретном случае законом «О наградах в Самарской области». «Присвоение звания „Почетный гражданин Самарской области“ производится на основании постановления губернатора. Лицо, удостоенное данного почетного звания, может быть его лишено в случае, если выяснится недостоверность документов, представленных для присвоения»,— подчеркивает Дмитрий Горбунов.

В прошлом году в похожей ситуации находился осужденный экс-гендиректор РКЦ «Прогресс» (входит в структуру «Роскосмоса») Александр Кирилин. Правительство Самарской области отказалось лишать его звания почетного гражданина региона. Ранее он был осужден за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Тогда чиновники отмечали, что процедура и основания лишения региональных госнаград, включая звание почетного гражданина Самарской области, на региональном уровне законодательно не отрегулированы. При этом суд может лишить гражданина госнаграды по своему усмотрению. Но в правительстве Самарской области нет информации о решении суда относительно лишения Александра Кирилина соответствующего звания.

В других регионах были прецеденты лишения звания почетного гражданина города после обвинительных приговоров. В этом году собрание депутатов Миасса (Челябинская область) лишило звания бывшего директора АО «Миасский машиностроительный завод» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Андрея Юрчикова. Причиной такого решения стало вступление в силу обвинительного приговора. Ему назначили пять лет лишения свободы за растрату 20,3 млн руб. Установлено, что экс-руководитель вывел средства оборонного предприятия с помощью фиктивных сделок с подконтрольной организацией. Андрей Юрчиков вину не ­признал.

Однако не всегда основанием для лишения звания являлось уголовное преступление. Так, в 2021 году городская дума Саратова лишила этого звания бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо. Депутаты посчитали, что господин Ландо допустил в соцсетях высказывания в адрес прокурора области Сергея Филипенко, зампредседателя облдумы Алексея Антонова и руководителя областной ОП Бориса Шинчука, «несовместимые со званием почетного гражданина». Александр Ландо не смог обжаловать данное решение в суде. Он ссылался на то, что было нарушено его конституционное право на свободу ­высказывания.

По мнению депутата Госдумы Михаила Матвеева, решение по присвоению звания почетного гражданина региона должен принимать не губернатор, глава исполнительного органа власти, а коллегиальный представительный орган — законодательное собрание. Так же, как в отношении почетного гражданина города принимает гордума. «Не важно, что скажут, что до принятия решения губернатором общественность в разных форматах что-то там с кем-то обсуждает. Это не та процедура. Все понимают, по факту кому губернатор захотел тому и присвоил звание. А должно быть тайное голосование губернской думы по кандидатурам. Вот тогда у этого звания будет вес и реальный почет. И награждение более ответственное, и отбор кандидатур не в формате междусобойчика»,— считает ­депутат.

Ани Айвазян