Свет в концессии моста

Региональные власти планируют строить третий мост через Каму в формате концессии. Источники «Ъ-Прикамье» предполагают, что проезд по новому мосту могут сделать платным, чтобы возместить затраты концессионера. Другие собеседники утверждают, что концессия поможет привлечь средства на строительство дорогостоящего объекта, а платный проезд — не единственный рассматриваемый вариант. Эксперт «Ъ-Прикамье» считает, что сотрудничество по строительству моста в рамках ГЧП может быть эффективным, однако введение платы за проезд может увеличить стоимость проекта за счет внедрения дополнительных технических средств по контролю.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новый мост через Каму Фото: Новый мост через Каму

Краевые власти рассматривают возможность строительства нового моста через Каму по концессионному соглашению. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2024–2026 годы. Параметры проекта не указаны.

Источник, близкий к региональным властям, рассказал «Ъ-Прикамье», что это только один из вариантов. По его данным, строительство моста по принципу государственно-частного партнерства необходимо для получения инфраструктурного бюджетного кредита.

Для того чтобы окупить расходы концессионера, проезд по мосту может быть платным. Однако собеседник, знакомый с региональными инфраструктурными проектами, утверждает, что «концессия не обязательно подразумевает платность моста». Источник предполагает, что вариант со строительством моста по концессионному соглашению связан с тем, что в региональном бюджете нет достаточных для реализации этого проекта средств, «а объект региону нужен».

В пресс-службе краевого министерства транспорта ситуацию на момент написания текста не прокомментировали.

Обсуждение строительства третьего моста через Каму в Перми идет примерно с 2017 года. Весной 2023 года региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу).

Согласно утвержденной документации по планировке территории, мост будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м.

Строительство запланировано в семь этапов. На первом этапе реконструируют транспортную развязку на площади Гайдара, на втором построят собственно мост с подходами. Третий этап предполагает возведение дороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской. Данный этап включает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева, дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути Свердловской железной дороги, а также реконструкцию транспортной развязки на пересечении с ул. Спешилова. В ходе четвертого этапа реконструируют ул. Екатерининскую от примыкания ул. Подгорной, включая развязку на пересечении Екатерининской с ул. Плеханова и Луначарского. На пятом этапе будет построена эстакада на площади Гайдара в направлении ул. Окулова и Екатерининской, а также на ул. Екатерининской до примыкания ул. Подгорной. На шестом и седьмом этапах строительства снесут существующие здания и строения, попадающие в зону размещения моста, и реконструируют трамвайные пути.

По информации «Ъ-Прикамье», стоимость самого моста сейчас оценивается примерно в 30 млрд руб., строительство вместе с дополнительными дорогами — в 50–60 млрд руб. Ранее эксперты оценивали это строительство в 43 млрд руб.

Отметим, что региональные власти уже имеют опыт строительства крупного дорожного объекта — Чусовского моста в рамках концессии. Соглашение между регионом и ООО «ПКК», аффилированным со «Стройтрансгазом», подписано в 2017 году. Оно предусматривает строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого перехода. Несмотря на постоянные отставания от графика и судебные процессы, движение по новому мосту было открыто в конце 2022 года. Тем не менее завершить все этапы работ в срок подрядчик не успел. Из-за этого региональные власти, как ранее писал «Ъ-Прикамье», собирались «выкупить концессию» и завершить проект самостоятельно.

Декан экономического факультета ПГНИУ, экс-депутат заксобрания Татьяна Миролюбова считает, что формат ГЧП «помогает быстрее реализовать крупные инфраструктурные проекты, на которые у регионального бюджета недостаточно средств и людских ресурсов». «Плата за проезд по новому мосту возможна, так как это поможет концессионеру окупить затраты на строительство. Однако возможны и другие варианты компенсации. Кроме того, платный мост предполагает проработку технических решений по контролю за оплатой проезда, что может привести к удорожанию проекта. Пока проводить анализ без подробных параметров проекта сложно»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников