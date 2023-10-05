Свет в концессии моста
Третий переход через Каму могут построить с помощью ГЧП
Региональные власти планируют строить третий мост через Каму в формате концессии. Источники «Ъ-Прикамье» предполагают, что проезд по новому мосту могут сделать платным, чтобы возместить затраты концессионера. Другие собеседники утверждают, что концессия поможет привлечь средства на строительство дорогостоящего объекта, а платный проезд — не единственный рассматриваемый вариант. Эксперт «Ъ-Прикамье» считает, что сотрудничество по строительству моста в рамках ГЧП может быть эффективным, однако введение платы за проезд может увеличить стоимость проекта за счет внедрения дополнительных технических средств по контролю.
Фото: Новый мост через Каму
Краевые власти рассматривают возможность строительства нового моста через Каму по концессионному соглашению. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2024–2026 годы. Параметры проекта не указаны.
Источник, близкий к региональным властям, рассказал «Ъ-Прикамье», что это только один из вариантов. По его данным, строительство моста по принципу государственно-частного партнерства необходимо для получения инфраструктурного бюджетного кредита.
Для того чтобы окупить расходы концессионера, проезд по мосту может быть платным. Однако собеседник, знакомый с региональными инфраструктурными проектами, утверждает, что «концессия не обязательно подразумевает платность моста». Источник предполагает, что вариант со строительством моста по концессионному соглашению связан с тем, что в региональном бюджете нет достаточных для реализации этого проекта средств, «а объект региону нужен».
В пресс-службе краевого министерства транспорта ситуацию на момент написания текста не прокомментировали.
Обсуждение строительства третьего моста через Каму в Перми идет примерно с 2017 года. Весной 2023 года региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу).
Согласно утвержденной документации по планировке территории, мост будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м.
Строительство запланировано в семь этапов. На первом этапе реконструируют транспортную развязку на площади Гайдара, на втором построят собственно мост с подходами. Третий этап предполагает возведение дороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской. Данный этап включает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева, дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути Свердловской железной дороги, а также реконструкцию транспортной развязки на пересечении с ул. Спешилова. В ходе четвертого этапа реконструируют ул. Екатерининскую от примыкания ул. Подгорной, включая развязку на пересечении Екатерининской с ул. Плеханова и Луначарского. На пятом этапе будет построена эстакада на площади Гайдара в направлении ул. Окулова и Екатерининской, а также на ул. Екатерининской до примыкания ул. Подгорной. На шестом и седьмом этапах строительства снесут существующие здания и строения, попадающие в зону размещения моста, и реконструируют трамвайные пути.
По информации «Ъ-Прикамье», стоимость самого моста сейчас оценивается примерно в 30 млрд руб., строительство вместе с дополнительными дорогами — в 50–60 млрд руб. Ранее эксперты оценивали это строительство в 43 млрд руб.
Отметим, что региональные власти уже имеют опыт строительства крупного дорожного объекта — Чусовского моста в рамках концессии. Соглашение между регионом и ООО «ПКК», аффилированным со «Стройтрансгазом», подписано в 2017 году. Оно предусматривает строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого перехода. Несмотря на постоянные отставания от графика и судебные процессы, движение по новому мосту было открыто в конце 2022 года. Тем не менее завершить все этапы работ в срок подрядчик не успел. Из-за этого региональные власти, как ранее писал «Ъ-Прикамье», собирались «выкупить концессию» и завершить проект самостоятельно.
Декан экономического факультета ПГНИУ, экс-депутат заксобрания Татьяна Миролюбова считает, что формат ГЧП «помогает быстрее реализовать крупные инфраструктурные проекты, на которые у регионального бюджета недостаточно средств и людских ресурсов». «Плата за проезд по новому мосту возможна, так как это поможет концессионеру окупить затраты на строительство. Однако возможны и другие варианты компенсации. Кроме того, платный мост предполагает проработку технических решений по контролю за оплатой проезда, что может привести к удорожанию проекта. Пока проводить анализ без подробных параметров проекта сложно»,— отмечает эксперт.