На Кубани до 7% выросло число жителей с зарплатой больше 100 тысяч рублей

Число работников, получающих зарплату больше 100 тыс. руб., достигло в Краснодарском крае 7,4%, или 61 178 человек, следует из исследования FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Республике Адыгея больше 100 тыс. руб. получают 4,4% жителей, в соседней Ростовской области — 7,4%, или 47 811 человек.

В целом по России численность работников крупных и средних предприятий, получающих ежемесячную зарплату 100 тыс. руб. и выше, в 2023 году увеличилась на 72%, до 4,9 млн человек. Зарплату такого уровня имеют примерно 17,4% всех занятых россиян, треть из них — жители в Москвы.

В 2021 году только 4% жителей Кубани получали свыше 100 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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