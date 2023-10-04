На Кубани до 7% выросло число жителей с зарплатой больше 100 тысяч рублей
Число работников, получающих зарплату больше 100 тыс. руб., достигло в Краснодарском крае 7,4%, или 61 178 человек, следует из исследования FinExpertiza.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В Республике Адыгея больше 100 тыс. руб. получают 4,4% жителей, в соседней Ростовской области — 7,4%, или 47 811 человек.
В целом по России численность работников крупных и средних предприятий, получающих ежемесячную зарплату 100 тыс. руб. и выше, в 2023 году увеличилась на 72%, до 4,9 млн человек. Зарплату такого уровня имеют примерно 17,4% всех занятых россиян, треть из них — жители в Москвы.
В 2021 году только 4% жителей Кубани получали свыше 100 тыс. руб.
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