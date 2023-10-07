Экс-депутат краевого заксобрания продал свою долю в рыбоводческой компании миллиардеру из Приморья

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Луканин вышел из числа участников зарегистрированного во Владивостоке ООО «Преображение Востока», где ему принадлежало 50% долей уставного капитала. По данным «СПАРК-Интерфакс», второй совладелец компании Игорь Бугаенко также продал свою долю. Теперь 99% долей ООО «Преображение Востока» находится в собственности приморского ООО «Дальрифер», единственным учредителем которого является миллиардер Сергей Саксин. Еще 1% принадлежит Тамаре Саскиной. При этом Алексей Луканин продолжает занимать должность генерального директора компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Алексей Луканин был депутатом краевого заксобрания с 2006 по 2016 год. В 2017 году стало известно, что он покинул Пермь. Тогда экс-парламентарий стал гендиректором и совладельцем (50%) расположенной во Владивостоке рыбоводческой компании ООО «Звезда Востока». В 2022 году данное общество учредило ООО «Преображение Востока», которое также начало заниматься морским рыбоводством. Позже совладельцами компании «Преображение Востока» в равных долях стали господин Луканин и господин Бугаенко.

В настоящий момент Алексей Луканин по-прежнему является соучредителем ООО «Звезда Востока». Еще 50% этой компании принадлежит столичному АО «СПМ Капитал». Помимо этого, господин Луканин имеет по 20,5% в специализирующихся на рыбоводстве приморских ООО «Эбису», ООО «Фиш Ривер» и ООО «Хам Фиш», остальные доли в которых распределяются между совладельцем пермского АО «Камтэкс-Химпром» Игорем Ивановым (67%) и санкт-петербургским предпринимателем Андреем Труфакиным (12,5%).

Сергей Саксин, который теперь контролирует компанию «Преображение Востока», является членом Совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота», а также входит в совет директоров Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). По итогам 2020 года занимал 16-е место в списке 100 богатейших предпринимателей Приморья, составленном изданием «Восток-Медиа». По информации данного СМИ, на тот момент сумма активов бизнесмена оценивалась в 1,2 млрд руб.