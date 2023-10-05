Начало реконструкции улицы Соликамской отложили на неопределенный срок

Правительство Пермского края внесло в региональную адресную инвестпрограмму изменения, касающиеся проекта по реконструкции ул. Соликамской. Инвестиции в реконструкцию оцениваются в 15,42 млрд руб. В предыдущей версии программы от 30 сентября 2022 года было указано, что 1,45 млрд руб. будет проинвестировано в 2022–2027 годах, остальная сумма — после 2027 года. Планировалось, что в 2022–2023 годах будут выполнены проектно-изыскательские работы, а с 2026 года начнется непосредственно ремонт. Согласно обновленной программе, опубликованной на сайте краевого правительства 29 сентября текущего года, теперь закладывается 100 млн руб. в 2023 году на проведение проектно-изыскательских работ, оставшиеся инвестиции в размере 15,28 млрд руб. будут направлены уже после 2028 года. Приступать к строительно-монтажным работам до 2029 года не планируется, точный срок их начала не обозначен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе краевого минтранса на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Правительство Прикамья начало обсуждать возможность реконструкции улицы Соликамской в 2019 году. В 2021 году краевые власти приняли решение реализовать этот проект. Предполагается, что будет отремонтирован участок протяженностью 8,7 км от площади Восстания до ул. Первомайской. Осуществить реконструкцию планируется в четыре этапа. Этим летом было получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию четвертого этапа.