Пермский «Молот» одержал волевую победу

Сегодня ХК «Молот» в Перми обыграл «Барс» из Казани со счетом 3:2. Первый период остался за гостями - 0:2. Во втором пермяки сравняли результат, а в третьем забили решающую шайбу.

«Сегодня за счет командных действий удалось переломить ход матча. После первого периода зашли в раздевалку, сказали, что матч длится три периода, поэтому нужно играть все 60 минут, что ребята сегодня и продемонстрировали. Мы очень благодарны, что они услышали, что нужно делать, как нужно работать и добились результата». - заявил после матча и. о. главного тренера ХК «Молот» Александр Гулявцев.

Следующая игра ХК «Молот» состоится 6 октября в Перми против «ЦСК-ВВС» (Самара).