Послевоенный седан BMW 321 продают в Краснодаре за 1 млн рублей
Двухдверный седан BMW 321 1949 года выпуска, оснащенный 2,0-литровым бензиновым мотором, продают в Краснодаре за 1 млн руб. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.
Фото: «Авито»
Как указано в описании, автомобиль на ходу, имеет пробег 100 тыс. км.
«90% в оригинале, заводится, на ходу. Под капотом все на месте и все в оригинале. Машина с документами. Требует реставрации. Раритет»,— пишет автор объявления.
Автомобиль BMW 321 был выпущен в 1938 году и завоевал популярность благодаря своей простоте и надежности. Этот автомобиль был создан в период нацистской Германии и ориентирован на потребности немецкой армии.
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