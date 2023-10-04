Послевоенный седан BMW 321 продают в Краснодаре за 1 млн рублей

Двухдверный седан BMW 321 1949 года выпуска, оснащенный 2,0-литровым бензиновым мотором, продают в Краснодаре за 1 млн руб. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Авито» Фото: «Авито»

Как указано в описании, автомобиль на ходу, имеет пробег 100 тыс. км.

«90% в оригинале, заводится, на ходу. Под капотом все на месте и все в оригинале. Машина с документами. Требует реставрации. Раритет»,— пишет автор объявления.

Автомобиль BMW 321 был выпущен в 1938 году и завоевал популярность благодаря своей простоте и надежности. Этот автомобиль был создан в период нацистской Германии и ориентирован на потребности немецкой армии.

Наталья Решетняк

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