ЧП оценили условно

Суд в Уфе огласил приговор по делу о гибели работника ПАО «Уфаоргсинтез» во время пожара на предприятии в январе 2021 года. Начальник производства синтетического этилового спирта Алексей Герасев, ведущий инженер-технолог Павел Юферов и инженер-технолог Андрей Бердин были признаны виновными в нарушении правил промышленной безопасности и получили условные сроки. Приговором остались недовольны и прокуратура, и представители защиты, которые намерены его оспорить.

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Орджоникидзевский районный суд Уфы 4 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении трех должностных лиц ПАО «Уфаоргсинтез» (производитель продукции органического синтеза, входит в «Башнефть»), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Начальник производства синтетического этилового спирта Алексей Герасев, ведущий инженер-технолог Павел Юферов и инженер-технолог Андрей Бердин признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Вечером 25 января 2021 года на территории «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с нефтепродуктами. В результате происшествия один человек погиб, один пострадал. Как было установлено в суде, ЧП произошло из-за нарушений подсудимыми правил безопасности на опасном производственном объекте.

В результате, сообщает пресс-служба прокуратуры республики, были разрушены стенки корпуса емкости «под воздействием высоких значений механических напряжений с последующим возгоранием и пожаром».

«Уфаоргсинтезу» был причинен материальный ущерб на сумму более 300 млн руб.

Подсудимые вину не признали.

Суд назначил Алексею Герасеву и Павлу Юферову наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно, Андрею Бердину — на два года условно. Всем троим назначен испытательный срок на два года, также они лишены права заниматься деятельностью на взрывоопасных объектах в области нефтепереработки и производства продукции органического синтеза на один год.

Прокуратура намерена опротестовать приговор в связи с его мягкостью. Гособвинение просило суд назначить Алексею Герасеву и Павлу Юферову по три года колонии-

поселения, а Андрею Бердину — два с половиной года колонии-поселения с двухлетним запретом работать на взрывоопасных объектах нефтехимии.

Адвокат Павла Юферова Булат Зиакаев также заявил о намерении подать апелляционную жалобу. Он пояснил, что его подзащитного, в частности, обвиняли в том, что он в 2016 году недолжным образом отремонтировал аппарат, который в технологической цепочке предшествовал взорвавшемуся, а в день аварии поручил подчиненным провести процедуру запуска производства не по утвержденному технологическому регламенту. Господин Зиакаев отметил, что Павел Юферов в 2016 году за упомянутый в деле аппарат не отвечал, а события в день аварии «трактованы неправильно».

По словам адвоката, из-за аварийной ситуации необходимо было руководствоваться не технологическим регламентом, о котором говорит следствие, а планом ликвидации аварийных ситуаций.

«Все действия, которые производил персонал в этот день, этому документу соответствуют»,— отметил собеседник. Он добавил, что сторонний специалист, заключение которого приобщено к делу со стороны защиты, пришел к выводу о том, что у персонала «другого способа и варианта действий не было». Действовавший в то время технологический регламент, на который ссылалось следствие и гособвинение, «был написан неправильно», и после аварии на заводе он был переписан. Сейчас, подчеркнул господин Зиакаев, документ предусматривает действия, которые выполнял его подзащитный в день ЧП.

С Робертом Файзуллиным, защитником Андрея Бердина, и Вадимом Хабибуллиным, представляющим интересы Алексея Герасева, связаться не удалось. Булат Зиакаев не исключил, что они также будут обжаловать приговор.

Майя Иванова