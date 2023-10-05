Суды поддержали «Друзей-соседей»

Жителям дома 5 по улице Руставели в Уфе не удалось признать незаконными проекты планировки и межевания квартала, где группа компаний ПСК-6 возводит жилой комплекс «Друзья-соседи». Суды двух инстанций отказали заявителям в иске к администрации города. Жильцы, чей дом находится в непосредственной близости от стройки, указывали, что спорный проект нарушает их права и ухудшает условия проживания. Суды согласились с выводами экспертизы, что площадь придомового участка достаточна для его эксплуатации, соответствует нормам и правилам. Истцы намерены подавать кассационную жалобу. По мнению юристов, у них есть шансы на отмену решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство высоток вблизи жилых домов вынудило их жильцов обращаться в суды

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Строительство высоток вблизи жилых домов вынудило их жильцов обращаться в суды

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы трем жителям дома 5 по улице Руставели в Уфе, которые просили признать не соответствующими закону и недействующими проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Российской, Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом, где ПСК-6 возводит жилой комплекс «Друзья-соседи».

В декабре прошлого года Ольга Латышова, Магдан Мазитов и Надия Низамутдинова подали иск в Орджоникидзевский райсуд Уфы к администрации Уфы. Они указали, что утвержденный мэрией в 2022 году «проект существенно нарушает права граждан, проживающих на застраиваемой территории, и ухудшает условия их проживания». Застройку на участке ведет ООО специализированный застройщик «Строительное управление 7 “ПСК-6”» (принадлежит дочери предпринимателя Андрея Носкова Виктории Тарасовой и депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову). Компания была привлечена к делу в качестве заинтересованного лица. Согласно проекту, застройщик возводит два дома: один — от трех до 35 этажей, второй — 36-этажный.

Это уже второй проект планировки и межевания. Первый мэрия утвердила в 2019 году. Тогда также планировались дома высотой 34 и 36 этажей. Строительство первого объекта сопровождалось скандалами. В 2020 году жители дома 5 выступили против новостройки, заявив, что она возводится на их придомовой территории. Также жильцы опасались, что строительство может привести к обрушению девятиэтажки, в стене которой на тот момент уже образовалась трещина. Общественные обсуждения по проекту межевания территории проводились, по их словам, без участия местных жителей. В сентябре 2020 года после многочисленных акций протеста глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил стройплощадку и запретил возведение высотки. После этого работы на стадии котлована были заморожены. Олег Филиппов тогда сообщал «Ъ-Уфа», что застройщик успел продать 103 квартиры в недострое. Большинству покупателей деньги были возвращены.

В 2021 году ПСК-6 подал иск к мэрии с требованием возместить убытки в размере 224,8 млн руб. и 532 млн руб. упущенной выгоды, а также просил пересмотреть условия договора развития квартала от 2017 года. Спустя несколько месяцев стороны заключили мировое соглашение, по которому застройщик отказался от денежной компенсации и получил право разработать новые проекты планировки и межевания. В итоге первую высотку было решено сдвинуть на несколько метров вдоль дома 5. На месте, где был выкопан котлован, компания намеревалась сделать подземную парковку. В 2021 году Орджоникидзевский райсуд обязал «Строительное управление 7 “ПСК-6”» вести мониторинг состояния конструкций соседней девятиэтажки на протяжении всего строительства.

Представители мэрии и застройщика просили райсуд отказать в иске. По делу была проведена судебная землеустроительная экспертиза. Эксперт ООО «Ассоциация независимых экспертов» пришла к выводу, что площадь участка для эксплуатации дома 5, обеспеченность дворовыми площадками и парковочными местами соответствуют градостроительным нормам и правилам. На этом основании в июне текущего года Орджоникидзевский райсуд отказал заявителям, отметив, что проект планировки и проект межевания соответствуют генплану Уфы, требованиям правил землепользования и застройки, нормативам градостроительного проектирования. Доказательств ухудшения жилищных условий проживания истцов суд не увидел.

В апелляционной жалобе в ВС Башкирии истцы просили назначить повторную экспертизу. В частности, они указали, что расчеты о размере участка, необходимого для эксплуатации дома 5, проведены без анализа смежных участков и прав их землепользователей. Апелляция отклонила ходатайство об экспертизе и оставила решение райсуда без изменений.

Общественница, жительница дома 5 Алла Яковлева, выступавшая против планов ПСК-6 в квартале, сообщила «Ъ-Уфа», что истцы намерены подавать кассационную жалобу после получения заключения экспертизы о состоянии их дома. По ее словам, в результате близкого строительства и ударных нагрузок наблюдается деформация и просадка стен подвала.

«ПСК-6 сейчас готовит площадку под первый дом, для чего сносит здание бывшего общежития. Фактически стройка от нас не отодвинулась. Мы опасаемся, что наш дом может рухнуть. Выкопанный котлован застройщик до сих пор не закопал»,— заявила Алла Яковлева.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает, что у жильцов есть шансы на отмену решений в кассации. «На мой взгляд, есть процессуальные нарушения. Проекты планировки и межевания затрагивают интересы неограниченного круга лиц, поскольку определяют порядок застройки большого квартала. При оспаривании подобных нормативно-правовых актов необходимо в качестве истца привлекать прокурора. Надзорный орган должен дать заключение, нарушены ли нормы права. Кроме того, суды должны были исследовать, достаточен ли участок для размещения дома, учтя парковки и соцобъекты. Если предполагается, что будет использоваться смежный участок, этому нужно давать оценку. ВС Башкирии такие дела уже рассматривал и всегда давал оценку, на каком основании используются такие участки»,— заключил господин Муллануров.

С ним согласен управляющий партнер юридической компании «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин. «Оспаривание проектов планировок и межевания осуществляется по правилам, установленным для нормативно-правовых актов. Это предполагает особый порядок, поскольку затрагивает интересы неопределенного круга лиц. В частности, в качестве суда первой инстанции должен был выступать Верховный суд Башкирии»,— отметил юрист.

Влада Шипилова