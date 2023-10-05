В Ярославле родственникам будут платить за уход за пожилыми людьми

В Ярославской области планируется реализовать пилотную систему долговременного ухода за пожилыми и больными людьми, в рамках которой их родственники смогут получать деньги за такую работу. Вопрос обсуждался на заседании комитета ярославской облдумы по социальной, демографической политике, труду и занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

55 регионов России, в том числе Ярославская область, получили федеральное софинансирование для реализации пилотного проекта с 1 сентября 2023 года. Деньги пойдут на оплату труда помощников по уходу, их обучение и приобретение технических средств реабилитации. Как пояснила «Ъ-Ярославль» депутат Елена Кузнецова, имеется в виду уход за тяжелобольными людьми вплоть до их ухода из жизни. Сейчас этим занимаются социальные работники.

«Здесь может ухаживать как социальный работник, так и член семьи. Это все платно: родственники больного устраиваются по трудовому договору на работу и им выплачивается зарплата, и то же самое делают социальные работники. Причем одновременно они могут совмещать уход за одним больным: сколько-то часов родственник ухаживает, и столько-то — социальный работник»,— сообщила «Ъ-Ярославль» госпожа Кузнецова.

В Ярославской области в проекте участвуют 250 пожилых больных. Регион получил на эти цели 33 млн руб. из федерального бюджета, областной бюджет на эти цели выделил 1,3 млн руб.

«Основная задача проекта - поддержание здоровья и функциональности пожилых людей, их социальных связей, максимально долгое сохранение привычного качества жизни, а также оказание содействия гражданам, которые сейчас осуществляют уход за пожилыми людьми в домашних условиях»,— сказала председатель комитета Лариса Ушакова.

В проекте принимают участие Ярославль, Переславль-Залесский и Гаврилов-Ямский район. Если он будет признан успешным, то практику распространят на всю область.

«Для того, чтобы внедрить эту систему, нам необходимо передать денежные средства, которые поступят нам из федерального бюджета, органам местного самоуправления, которые осуществляют социальное обслуживание жителей региона. Комитет поддержал предложение областного Правительства внести изменения в приложение к областному закону «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области», дополнив его методикой распределения субвенции»,— сказал депутат Илья Осипов.

Алла Чижова