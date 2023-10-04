Ленобласть вслед за Петербургом запускает транспортную реформу

Власти Ленинградской области 1 февраля 2024 года приступят к реализации транспортной реформы вслед за Санкт-Петербургом. О том, что изменится в обслуживании пассажиров рассказали в комитете региона по транспорту.

Новая модель транспортного обслуживания коснется 90 автобусных маршрутов, в парках заменят около 450 единиц машин. На заключение госконтрактов на перевозки пассажиров и багажа запланировали направить свыше 5 млрд рублей, в 2024 году уже реализуют 1,3 млрд рублей.

Глава комитета Михаил Присяжнюк отметил, что в общественном транспорте установят оборудование для оплаты проезда по безналичному расчету, а также обеспечат доступ к перевозкам для маломобильных категорий граждан. Пассажиры смогут использовать и карты «Подорожник» для проезда.

«Карту "Подорожник" продолжим использовать, как инструмент оплаты проезда. Он будет использоваться на тех направлениях, где он востребован. Там, где нет станций метрополитена и нет возможности его пополнить, он применяться не будет», — объяснил господин Присяжнюк.

В начале следующего года в Ленобласти приступят к определению перевозчиков на конкурсной основе, автобусы которых будут обслуживать маршруты. Полностью завершить закупку и поставить на линию автобусы должны до 1 января 2025 года.

Прежде транспортная реформа была введена в регионе в тестовом режиме. Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую модель транспортного обслуживания реализовали и в Санкт-Петербурге.

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