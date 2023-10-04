В Астрахани завхоза подозревают в особо крупном коммерческом подкупе

Сотрудники отдела СУ СКР Астраханской области по Советскому району завели на сотрудника компании по строительству газовых скважин уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере, сопряженном с вымогательством (п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие выяснило, что между фирмой и индивидуальным предпринимателем заключен договор на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий и производственных баз. «Подозреваемый начальник группы бытового и хозяйственного обеспечения фирмы потребовал от индивидуального предпринимателя ежемесячно передавать ему по 30 тыс. руб. за беспрепятственное согласование исполнительной документации по договору, а также оказание содействия в победе в конкурсе на заключение договора на 2024 год», — сообщили следователи, уточнив, что в противном случае подозреваемый якобы угрожал потерпевшему штрафами и внесением в список неблагонадежных подрядчиков.

Затем, узнали следователи, фигурант потребовал «предоплату» за девять месяцев — 270 тыс. руб. Астраханца во время передачи денег задержали сотрудники СКР и регионального УФСБ. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

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