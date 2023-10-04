«Для Гильермо Абаскаля любая игра может стать последней»

«Спартак» проиграл московскому «Динамо» в рамках Кубка России по футболу со счетом 0:3. Это уже второе крупное поражение красно-белых за последние несколько дней. В минувшие выходные они уступили «Крыльям Советов» (0:4). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К матчу «Динамо»—«Спартак» в Кубке страны было особое внимание, и дело даже не в яркой вывеске, хотя подобное дерби всегда в топе, а в серьезных претензиях к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю. Даже ходили слухи о его отставке. Так что очередной провал народной команды вполне мог повлиять на судьбу Абаскаля.

Понятно, что в Кубке «Спартак» уже обеспечил себе выход из группы, и матч с «Динамо» по большому счету ничего не решал с турнирной точки зрения, но вот для Абаскаля любая игра сейчас может стать последней, как бы ни опровергали это владельцы «Спартака». Тем более что испанец вновь показал, что команду собрать не может.

В кубковом матче с «Динамо» красно-белые вроде поначалу смотрелись неплохо, но пропустили два мяча в концовке первого тайма, заставив комментаторов добавить в репортаж эмоций: «Максименко вытаскивает первый удар, и вторым они добивают его!»

Конечно, после такого первого тайма Абаскаль начал проводить замены. Усиливать состав игроками основы, которым, видимо, хотел дать отдохнуть.

Но ни новичок Бонгонда, ни легендарный Промес изменить ситуацию так и не смогли.

Более того, под занавес встречи молодой дебютант «Динамо» Иван Зазвонкин сделал счет неприличным для «Спартака». «Грулев! Отскок, и все, победа! Зазвонкин! Это фаталити!»,— восклицал комментатор.

Причем после финального свистка вратарь «Динамо» Игорь Лещук констатировал, что футболисты «Спартака» по его воротам даже ни разу не ударили: «По-моему, ни одного удара по воротам в этой игре не было. Сыграли достаточно хорошо и в атаке, и в обороне, забили три гола. Наконец-то нас чуть-чуть прорвало, надеюсь, и дальше так будет».

Таким образом, в двух последних матчах команда Абаскаля пропустила семь мячей и не забила ни одного. Но, скорее всего, тренер и сейчас останется на своем посту. Все-таки чемпионат и Кубок — разные вещи, говорит футбольный эксперт Олег Корнаухов:

«Давайте будем разделять игры чемпионата и Кубка. У "Спартака" была большая ротация, тем более он уже обеспечил себе выход в следующий раунд. Это была для них хорошая тренировка, но главное для клуба, наверное, было найти центрального нападающего на следующий тур, когда он принимает ЦСКА».

Только вот с ЦСКА «Спартак» играет уже 8 октября. Забивного Александра Соболева в стане красно-белых точно не будет — он пропускает матч из-за перебора желтых карточек. И получится ли у «Спартака» лучше играть в обороне, большой вопрос. Возможно, к выходным Гильермо Абаскаль найдет какие-то варианты состава, которые приятно удивят болельщиков народной команды, ведь если этого не произойдет, и «Спартак» проиграет армейцам на своем поле, то удержаться на тренерском мостике испанскому тренеру поможет только чудо.

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