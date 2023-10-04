Волгоградский СКР запросил материалы о погибшем в ДТП возле школы ребенке

Сотрудники СКР Волгоградской области запросили в региональном ГУ МВД материалы проверки по факту ДТП в Быковском районе. В аварии погиб несовершеннолетний, уточнили в пресс-службе следственного управления.

ЧП произошло 3 октября в возле МКОУ «Быковская средняя школа № 3» на ул. Щербакова в рабочем поселке Быково. Водитель школьного автобуса наехал на 10-летнего мальчика. Школьника отвезли в больницу, где он скончался.

Материалы проверки по описанному инциденту передадут из территориального отдела МВД в региональный СКР.

Дарья Васенина

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