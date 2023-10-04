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Шойгу посетил учебный центр Кубанского казачьего войска

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил учебный центр Кубанского казачьего войска по подготовке операторов беспилотников в составе добровольческих отрядов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр функционирует в зоне СВО с сентября, он создан на базе отряда «Кубань» (БАРС-11).

Как отметил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, по программе двухнедельной подготовки в центре прошли обучение 46 казаков-добровольцев, более 350 военнослужащих по контракту приобрели навыки по управлению БПЛА, радиоэлектронной борьбе.

В настоящий момент в зоне СВО находятся более 6,3 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

Наталья Решетняк

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