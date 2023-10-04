Часть лидеров «Крыльев Советов» могут покинуть команду в межсезонье

Часть лидеров «Крыльев Советов», которыми интересуются ведущие российские футбольные клубы, могут покинуть команду во время зимней паузы. В настоящее время рядом игроков активно интересуются сразу несколько команд.

Прежде всего, самарскую команду могут покинуть футболисты, чьи услуги представляет известный агент Павел Андреев. В частности, перейти в другой клуб могут Никита Салтыков, Максим Витюгов, Роман Ежов, Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Денис Якуба, Артем Соколов и Дмитрий Цыпченко. Если трансферные запросы по данным футболистам удовлетворят их агента, то они покинут «Крылья Советов».

Евгений Чернов