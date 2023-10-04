Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часть лидеров «Крыльев Советов» могут покинуть команду в межсезонье

Часть лидеров «Крыльев Советов», которыми интересуются ведущие российские футбольные клубы, могут покинуть команду во время зимней паузы. В настоящее время рядом игроков активно интересуются сразу несколько команд.

Прежде всего, самарскую команду могут покинуть футболисты, чьи услуги представляет известный агент Павел Андреев. В частности, перейти в другой клуб могут Никита Салтыков, Максим Витюгов, Роман Ежов, Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Денис Якуба, Артем Соколов и Дмитрий Цыпченко. Если трансферные запросы по данным футболистам удовлетворят их агента, то они покинут «Крылья Советов».

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...