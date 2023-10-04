Двух бывших липецких полицейских оштрафовали на 6 млн рублей за получение взятки

Двух экс-полицейских УМВД по Липецкой области оштрафовали на 3 млн руб. каждого за получение взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством (ч.5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Установлено, что подсудимые получили от липчанина, имевшего при себе синтетический наркотик, взятку в размере 35 тыс. руб. Они потребовали от него деньги за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ, до 15 лет колонии).

Часть взятки была передана полицейским в сентябре 2021 года. При получении оставшейся суммы в декабре того же года они были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности УМВД по региону.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте