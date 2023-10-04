Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Поздравления он произнес на встрече с учащимися и преподавателями президентского лицея «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем»,— сказал он. Глава государства пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого».

Сегодня, 4 октября, Владимир Путин посетил центр «Сириус» в Краснодарском крае, где выступил на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Олимпиада проводится по инициативе Росфинмониторинга, в финал вышло более 500 учащихся из 19 стран.