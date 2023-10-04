Запуск нового проекта, Akhmadullina Atelier Man

Бренд женской одежды Alena Akhmadullina запустил новую линейку по пошиву мужской одежды — Akhmadullina Atelier Man. Эта первая мужская линейка в каталоге бренда. Ателье включает в себя главные услуги, предоставляемые современными портными: bespoke — пошив костюма «с нуля»; made-to-measure — примерка уже готовой модели, которая подгоняется под размеры клиента, а также шьется из выбранных материалов. Для презентации нового проекта бренд использовал лукбук, созданный искусственным интеллектом. Марка Alena Akhmadullina, как утверждают основатели, уже несколько лет пользуется помощью ИИ в примерке и создании образов для своих клиентов — так можно удаленно выбрать наиболее подходящие детали. Услуги пошива мужских костюмов уже доступны в бутике Akhmadullina Atelier Man.

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