Нижегородские власти хотят организовать в регионе многотысячный фестиваль

Правительство Нижегородской области ищет возможности провести в регионе крупный музыкальный фестиваль, который посетили бы 30-50 тыс. зрителей. По словам и.о. заместителя губернатора Олега Берковича, это мероприятие может стать альтернативой фестивалю Alfa Future People (AFP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Я чувствую, что нам не хватает большого, многотысячного фестиваля, каким был раньше AFP. К сожалению, он уже все — музыканты, которые на нем выступали, сюда пока не едут. Но ничего. Организовать новый фестиваль — было бы хорошо. Мы сейчас думаем об этом»,— отметил замгубернатора (цитата по RTVI).

Как писал «Ъ-Приволжье», фестиваль Alfa Future People проводится в Нижегородской области с 2014 года. Несколько лет площадкой для фестиваля становилось поле по соседству с поселком Большое Козино в Балахнинском районе. В 2020 году было принято решение о переносе фестиваля в Володарский район на территорию урочища Митино-Разгуляй. Позже из-за антиковидных ограничений фестиваль был отменен. В 2021 году он тоже не проводился.

В 2022 году Олег Беркович говорил, что если фестиваль верентся в Нижегородскую область, то ему предоставят новую площадку в Богородском районе, по соседству с треком для автогонок «Нижегородское кольцо». «Пока фестиваль поставлен на долгую паузу»,— уточнял чиновник.

Андрей Репин