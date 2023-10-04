Ростовская таможня изъяла 3 тысячи пачек нелегальных сигарет в Таганроге

Специалисты отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни и сотрудники Таганрогской транспортной прокуратуры и МВД РФ выявили более 3 тыс. пачек нелегальной табачной продукции в одном из магазинов Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

На выявленных сигаретах иностранного производства отсутствовали акцизные марки России и средства идентификации. Товаросопроводительные документы на продукции также отсутствовали. Обнаруженная табачная продукция была изъята из торговли.

«В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного либо дела об административном правонарушении»,— сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Анастасия Назарова