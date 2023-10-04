Виктор Кузьминов переизбран на должность главы Калининского района Кубани

Шестидесятитрехлетнего Виктора Кузьминова переизбрали на должность главы Калининского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. Этот пост господин Кузьминов занимает на протяжении десяти последних лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Церемония инаугурации состоялась в рамках сессии Совета муниципального образования. Районного главу от имени губернатора поздравил руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий.

Виктор Кузьминов родился 20 апреля 1960 года в поселке Псебай. В администрации Красноармейского района работает с середины 90-х годов. Долгое время был заместителем главы муниципального образования. Главой Калининского района впервые был избран в 2013 году.

Наталья Решетняк

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