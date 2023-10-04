«Росводоканал Краснодар» продолжает реконструкцию сетей по ул. Игнатова

«Росводоканал Краснодар» продолжает реконструкцию участка коллектора по ул. Трудовой Славы и ул. Игнатова до ул. Мачуги. Специалисты меняют 980 метров трубы диаметром 900 мм. Работы идут на глубине до 8 метров.

Модернизация коллектора пройдет в несколько этапов: разработка котлована, укрепление его стенок, устройство сети фекальной канализации, монтаж колодцев, переключение существующих абонентов.

«Сейчас мы уже заменили участок трубы протяженностью свыше 150 метров. Старый трубопровод меняем на новый пластиковый с высокими техническими характеристиками. Кроме этого наши специалисты выполнят монтаж 10 футерованных колодцев с защитой от преждевременного износа, коррозии и прочих повреждений. Работы сложные: сети находятся на большой глубине, близко к котловану проходят грунтовые воды. Тем не менее, реконструкцию проводим без остановки коллектора, поэтому услуги водоотведения абонентам предоставляются в полном объёме», - говорит директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.

При модернизации коллектора специалисты водоканала применяют современный метод горизонтально-направленного бурения. Такая технология позволяет проводить работы с меньшим количеством разрытий и без существенного ущерба для городского ландшафта.Работы по замене участка коллектора предусмотрены инвестиционной программой предприятия.

В связи с проведением работ, до конца ноября движение транспорта частично ограничено по одной полосе по ул. Игнатова от ул. Мачуги до ул. Трудовой Славы.

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