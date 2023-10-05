Ижевский девелопер выделит на благоустройство Перми 60 млн руб.

Финансовые средства, безвозмездно поступившие от структуры ижевского девелопера UDS, региональные власти направят на благоустройство территорий в Перми. Как сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2024–2026 годы, 60 млн руб., поступившие от ООО «Аквавита», отведены на финансирование программы «Развитие городского пространства» в 2024 году. Отметим, что на благоустройство в рамках этого направления в 2024 году запланировано 1,91 млрд руб. Общий бюджет программы составляет 2,62 млрд руб., средства распределены на 2024–2025 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно мероприятию «Развитие городского пространства» в Перми планируется капремонт парка культуры и отдыха «Балатово», благоустройство общественных территорий в долинах рек Егошихи и Данилихи по проекту «Зеленое кольцо», обустройство Архиерейского подворья (после переезда зоопарка на новое место) и прочее.

По данным «Ъ-Прикамье», средства «Аквавиты» будут потрачены на реконструкцию сквера по соседству от ее стройки – на ул. Окулова, 14.

ООО «Аквавита» входит в ижевский холдинг UDS group. Общество является девелопером гостиничного комплекса на месте ДК «Телта» на ул. Окулова, 14. Ранее инвестиции в проект оценивались в 1,5 млрд руб. В состав комплекса будет входить четырехзвездочный отель на 130 номеров, оператором которого должна была стать международная сеть Hilton, а также конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг, зона ритейла, гастромаркет и два ресторана.