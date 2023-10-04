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Пермский фитнес-клуб World Class возглавил бывший директор спортшколы

В ООО «Фитнес-Премиум», управляющем пермским фитнес-клубом World Class, назначен новый директор. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», компанию покинула директор Светлана Субботина, руководившая фитнес-клубом с апреля 2023 года. Вместо нее этот пост занял уроженец Мордовии Александр Емельянов. Господин Емельянов уже имеет опыт работы на руководящих должностях — он возглавлял спортшколу и центр дополнительного образования в Перми.

Фото: АО «Кортэкс»

Фото: АО «Кортэкс»

Александр Емельянов ранее являлся индивидуальным предпринимателем, работая в области спорта, но потом прекратил эту деятельность. С 2015 по 2018 год он руководил центром дополнительного образования детей «Радуга» на ул. Щербакова, 44. С лета 2018 года по июль этого года господин Емельянов был директором спортшколы олимпийского резерва «Темп».

Фитнес-клуб World Class открылся в декабре 2022 года в МФК «Москва» на ул. Пермской, 33. Спортивный центр федеральной сети площадью 3,5 тыс. кв. м занял два этажа в многофункциональном комплексе. Клуб включает тренажерный зал, 25-метровый бассейн, SPA-салон. Управляет пермским World Class ООО «Фитнес-Премиум», учрежденное Наталией Кузнецовой, дочерью Геннадия Кузнецова, гендиректора АО «Кортекс» (девелопер МФК «Москва»).

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