Инвесторы прислушиваются к музыке

Американским инвесторам предложили вложиться в музыку из «Шрека». Как пишет The Wall Street Journal, платформа Public выкупила долю в правах на композиции из мультфильма и превратила ее в 90 тыс. акций по $10 за штуку. Речь идет о каталоге из 700 композиций.

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Среди них нет хитов группы Smash Mouth или кавера на Леонарда Коэна, зато есть оригинальная музыка из мультфильма, знакомая каждому.

Любой просмотр фильма на стриминге, трансляция по телевидению или воспроизведение музыки в тематическом парке приносит доход. Долю в роялти инвесторы смогут получать раз в квартал. По данным Public, музыка из «Шрека» приносит доход выше 8% годовых. И такие инвестиции слабо привязаны к другим финансовым рынкам.

Но делает ли это песни из мультфильма хорошим способом вложений? Главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что музыкальная индустрия сейчас растет, так что подобные инвестиции перспективны:

«Вложения в креативные индустрии могут быть крайне выгодными и оказаться намного прибыльнее, чем в традиционном реальном секторе. Непонятно, что делать с инвестициями в новое произведение. А вот в то, которое уже давно на рынке и пользуется постоянным спросом, вложения могут быть весьма прибыльными именно в силу того, что они уже проверены.

Все проекты, которые находятся на рынке много лет, являются уникальными. В данном случае — просто очень удачная франшиза. Таких немного, но говорить о том, что это совершенно уникально, нельзя. Другой вопрос, что выстрелить может один вариант из тысячи — примерно такая пропорция.

Музыкальная индустрия начала резко падать 25 лет назад вместе с распространением музыкального пиратства, и заработать на ней было достаточно сложно. Была разрушена система, которая строилась все прошлое столетие. Сейчас индустрия начинает подниматься. Можно зарабатывать на том, что пользуется спросом.

Наверное, из-за этого и происходят изменения в структуре музыкальной индустрии, и появляются такие новые инструменты, которые, на мой взгляд, весьма интересны и заманчивы».

По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, доходы музыкальной индустрии растут седьмой год подряд. В 2022 году они увеличились на 6% — почти до $16 млрд. 84% этой суммы приходится на стриминг. Тем не менее директор по стратегическому развитию инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин относится к инвестициям в музыку скептически:

«Розничные инвесторы — это явление для больших рынков. Если мы берем музыку из "Шрека", нужно понимать, что все доходы на это мероприятие, может быть, будут составлять десятки миллионов долларов в год. Но это такие величины в масштабах глобального рынка микроскопические. Как правило, такое продают пулу инвесторов, некому клубу, и они там получают свои доходы.

На самом деле будут ли здесь доходы, тоже большая загадка. Шансы на это на самом деле маленькие. Потому что если вероятность будет высокой, инвестиционная компания займет денег и вложит их сама. А если надо приглашать туда инвесторов, и об этом становится известно The Wall Street Journal, значит, это компания по продажам финансовых продуктов.

Обычно, когда такое происходит, я предпочитаю и предлагаю держаться в стороне. Такие проекты остаются экзотикой, про них забывают через короткое время после того, как публикация вышла в свет. Есть классические способы извлечения дохода на бирже. У них в отличие от музыки из "Шрека" трек доходности не в 15 лет, а в 150.

Я понимаю, что у России рынок акций весьма специфичный, но даже он более или менее следует в общемировом тренде. Есть классический способ участия в рынке. Нам его хорошо показал Уоррен Баффетт, создав гигантский бизнес. Есть еще куча альтернатив, как пройтись на руках, еще что-то сделать — это все, конечно, прикольно, но масштабов Баффетта не достигает.

Хочешь заработать денег — действуй по схеме. Она ведь уже написана. Все отклонения от шаблона приведут в лучшем случае в тупик, а в худшем — в пропасть».

В Госдуме говорили, что к 2025 году цифровой рубль планируют использовать в международных расчетах. Правда, какие именно страны подключатся к системе, неизвестно.

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Илья Сизов