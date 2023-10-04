В 2024 году субсидии на авиаперевозки из Перми сократятся на 17 млн рублей

В Пермском крае в перечень субсидируемых авиарейсов на 2023 год включили 16 внутренних и один международный маршрут. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона о краевом бюджете на 2024–2026 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, из средств краевого бюджета на перевозки пассажиров воздушным транспортом с 2024 по 2026 год ежегодно будут выделять 330,3 млн руб. В 2023 году выделенная сумма составила 347,9 млн руб. Таким образом, выделяемые средства уменьшат на 17,6 млн руб.

Планируется субсидирование авиаперевозок по 16 региональным маршрутам из Перми: в Казань, Самару, Нижний Новгород, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Мурманск, Барнаул, Минеральные Воды, Волгоград, Калининград, Махачкалу, Владикавказ, Челябинск, Когалым, Ярославль. Также числится один международный маршрут — до Минска.

По сравнению с субсидированием в 2023 году количество маршрутов и список практически не изменились. Единственное изменение в списке — отсутствие Уфы и присоединение Ярославля.