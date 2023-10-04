DOGMA строит каждый пятый квадратный метр жилья в Краснодарском крае

В общей сложности в Краснодарском крае и в Московской области DOGMA возводит около 1,8 млн кв. м.

Федеральный девелопер DOGMA занял 5 место среди российских компаний по объемам текущего строительства жилья по данным рейтинга ЕРЗ («Единого ресурса застройщиков»). Компания продолжает лидировать в Краснодарском крае, на ее долю приходится 18% от общего объема текущего строительства в регионе.

На сегодняшний день DOGMA остается крупнейшим застройщиком на Юге России и возводит здесь 1,7 млн кв. м жилья. Это жилые кварталы комфорт-класса *«Парк Победы», **«Самолёт», ***DOGMA PARK и проект бизнес-класса ****«Рекорд».

По объему ввода жилой недвижимости компания заняла 10 место в России. За 3 квартала DOGMA сдала в эксплуатацию 11 многоэтажных домов комфорт-класса общей жилой площадью 188 тысяч кв. м. Все они были сданы точно в срок. В ближайшее время начнется выдача ключей владельцам квартир двух последних корпусов пятой очереди микрорайона «Самолет».

Каждый из таких домов оснащен бесшумными пассажирскими и грузовыми лифтами, вместительными кладовыми для хранения вещей, парковками для велосипедов. На благоустроенной территории зданий есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки, расположены территории для отдыха. Проекты предусматривают различные планировки и интересные архитектурные решения.

До конца года DOGMA планирует сдать еще 12 домов в микрорайонах DOGMA PARK и «Самолет». Ключевое внимание девелопер уделяет развитию инфраструктуры и строительству социальных объектов на территории своих жилых кварталов. Сейчас готовятся к сдаче два детских сада и две школы, а до конца года компания планирует завершить строительство еще трех дошкольных учреждений в Краснодаре.

DOGMA – федеральная строительная компания, занимающаяся возведением современной жилой, социальной и коммерческой недвижимости на территории ЮФО и ЦФО. За 12 лет успешной работы компания построила более 1,2 млн кв. м. жилья. Еще 1,8 млн кв. м - на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 5 масштабных объектов, расположенных в Краснодарском крае и Московской области, находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

*ООО Специализированный застройщик "Догма-Восток", **ООО Специализированный застройщик "Догма-Рекорд", ***ООО Специализированный застройщик "Догма-Парк 21", ****ООО Специализированный застройщик "Парк Победы-2"

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