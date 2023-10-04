Полиция задержала экс-руководителей банка, подозреваемых в растрате 940 млн руб.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с коллегами из Центрального административного округа столицы задержали бывшего акционера и первого заместителя председателя правления коммерческого банка, а также экс-управляющих филиалами в Москве и Санкт-Петербурге по подозрению в растрате 940 млн руб. Всего задержано пять человек, трое находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Название банка не уточняется.

«Установлено, что в период с 2013 по 2020 год банкиры выводили денежные средства вкладчиков и клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. Таким образом, Российской Федерации в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" причинен ущерб в размере свыше 940 миллионов рублей»,— сказала госпожа Волк (цитата по «МВД Медиа»).

Представитель министерства сообщила, что в ходе обысков по адресам проживания задержанных найдены мобильные телефоны, цифровые носители и другие предметы, имеющие доказательное значение. Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщила госпожа Волк.

Эрдни Кагалтынов