Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Автодор» с опережением сроков отремонтировал три моста на трассе М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» на три месяца раньше завершила ремонт трех мостовых переходов на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Следующая фотография
1 / 3

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Ремонтные работы проводились на двух мостах через суходол на 276 и 278 км трассы М-4 «Дон», а также на мосту через балку на 281 км автодороги. На указанных объектах дорожники обновили мостовое полотно, пролетные строения и опоры. Также были восстановлены системы водоотвода, конусы сооружений. Были заменены тротуарные консоли, барьерные и перильные ограждения.

«Для удобства автомобилистов до старта курортного сезона мостовики выполнили все работы на проезжей части. Далее ремонт производился без ограничения движения»,— отметили в пресс-службе «Автодор».

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...