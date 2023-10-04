«Автодор» с опережением сроков отремонтировал три моста на трассе М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» на три месяца раньше завершила ремонт трех мостовых переходов на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ремонтные работы проводились на двух мостах через суходол на 276 и 278 км трассы М-4 «Дон», а также на мосту через балку на 281 км автодороги. На указанных объектах дорожники обновили мостовое полотно, пролетные строения и опоры. Также были восстановлены системы водоотвода, конусы сооружений. Были заменены тротуарные консоли, барьерные и перильные ограждения.

«Для удобства автомобилистов до старта курортного сезона мостовики выполнили все работы на проезжей части. Далее ремонт производился без ограничения движения»,— отметили в пресс-службе «Автодор».

Анастасия Назарова