Погрузка на СКЖД за девять месяцев 2023 года сократилась на 1,2%

С января по сентябрь 2023 года погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 44 млн т, что на 1,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

По информации компании, погрузка нефти и нефтепродуктов за девять месяцев текущего года увеличилась на 8,5% относительно аналогичного периода прошлого года (14,6 млн т). Также в 1,2 раза выросла погрузка зерна (3,7 млн т). Погрузка черных металлов выросла на 7,2% — до 2,6 млн т.

В тот же период погрузка цемента сократилась на 3,9% (2,7 млн т), химических удобрений — на 3,9% (более 2 млн т), строительных грузов — на 3,4% (более 11 млн т).

Грузооборот на СКЖД с января по сентябрь составил 74,4 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – свыше 98,2 млрд тонно-км (+0,9%).

Анастасия Назарова